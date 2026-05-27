Maggiolata d’Abruzzo | parole e musica al teatro Tosti di Ortona
Sabato 30 maggio si è svolta al teatro Tosti di Ortona la “Maggiolata d’Abruzzo”, un evento dedicato a parole e musica. L’iniziativa è stata organizzata da Harmonicus con la collaborazione della delegazione Fai di Chieti. La manifestazione ha coinvolto artisti e musicisti locali, proponendo un programma di esibizioni e interventi culturali. La partecipazione è stata aperta al pubblico e l’ingresso gratuito.
sabato 30 maggio. L’evento culturale è organizzato da Harmonicus in collaborazione con la delegazione Fai di Chieti. L’iniziativa, a ingresso libero, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e musicale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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