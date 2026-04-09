Minchia signor tenente in scena al teatro Tosti di Ortona

Il teatro Tosti di Ortona ospiterà mercoledì 15 aprile alle 20 lo spettacolo “Minchia signor tenente”, scritto e diretto da Antonio Grosso. La rappresentazione si svolgerà in serata e coinvolgerà il pubblico presente. L’evento è annunciato attraverso i canali ufficiali del teatro e si svolgerà in una sola data. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulla durata o sul numero di repliche.

Lo spettacolo “Minchia signor tenente”, scritto e diretto da Antonio Grosso, andrà in scena mercoledì 15 aprile, in scena alle 20.45, ultimo appuntamento della stagione di prosa 20252026 del teatro Tosti di Ortona. Lo spettacolo avrebbe dovuto tenersi giovedì 16, ma sarà anticipato al giorno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Al teatro L’Idea va in scena “Minchia signor tenente”: ironia e riflessione sulla mafiaAl teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia arriva “Minchia signor tenente”, spettacolo ormai diventato un classico del teatro contemporaneo italiano,... Leggi anche: Teatri di Siena. In scena ’Minchia signor tenente’ Teatri di Siena. In scena ’Minchia signor tenente’Una commedia per ridere, ma anche per riflettere. Da stasera a domenica, al Teatro dei Rinnovati, va in scena ‘Minchia signor tenente’, lo spettacolo scritto e diretto da Antonio Grosso, inserito nel ... lanazione.it Teatro, a Ortona presentata la stagione del TostiSei appuntamenti con la prosa, sette con i concerti, ma anche presentazione di libri e degustazioni nel cartellone della stagione 2023-2024 del teatro Tosti di Ortona (Chieti) presentato dal sindaco ... ansa.it