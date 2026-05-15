Dal 24 maggio si prevede un aumento delle temperature su molte regioni, con un calo delle condizioni di stabilità atmosferica. Prima del picco di calore previsto, alcune aree potrebbero essere interessate da temporali locali, principalmente nelle zone interne e montuose. Le correnti provenienti dalla penisola balcanica influenzeranno le temperature, portando un aumento progressivo dei valori termici nel corso della settimana. La situazione meteorologica continuerà a essere monitorata per eventuali variazioni nelle previsioni.

? Domande chiave Quali zone rischiano i temporali prima del picco di calore?. Come influenzeranno le correnti balcaniche le temperature della prossima settimana?. Perché l'anticiclone non riesce ancora a bloccare l'aria fresca?. Quando inizierà ufficialmente l'ondata di caldo africano in Italia?.? In Breve Temporali tra 19 e 21 maggio su Appennino, Adriatico e Sud Italia.. Temperature tra 28 e 30 gradi previste per il Nord Italia.. Punte di 30-32 gradi attese in Pianura Padana e isole maggiori.. Modelli GFS ed ECMWF monitorano l'espansione dell'anticiclone dal 24 maggio.. Dal 21 maggio l’Italia attende l’espansione di un’area di alta pressione che porterà temperature tra i 28 e i 32 gradi, con possibili temporali locali tra il 19 e il 21 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, caldo in arrivo dal 24 maggio: rischio temporali prima del picco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo: Confermata la raffica di Temporali con Rischio Grandine. Salvo il 1° Maggio Le Previsioni

Sullo stesso argomento

Meteo, rovesci e temporali in arrivo: poi ritorno del bel tempo e caldo in aumentoUn vortice rimarrà in azione in area mediterranea fin verso la metà della settimana, transitando tra mercoledì e giovedì sulla Sicilia.

Previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio, sole e caldo con l'anticiclone che allontana i temporaliLe previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio prevedono sole e caldo grazie al ritorno dell’anticiclone.

Meteo weekend in Italia, sabato di sole e caldo ma domenica torna il maltempo x.com

Meteo, arriva il caldo estivo: ecco dove e quandoL’estate sembra spuntare già con il ritorno del caldo e temperature oltre la norma al Centro-Sud e in Sardegna. meteo.it

Caldo africano rovente, c’è la data: in arrivo temporali e grandineI rischi di un precoce caldo africano Il modello matematico ECMWF traccia per la seconda decade di Maggio una fase più stabile e calda della media ... meteogiornale.it