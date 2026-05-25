Roma caldo in aumento | allerta arancione il 26 e 27 maggio

Il 25 maggio 2026 si segnala un aumento delle temperature a Roma, con l’attivazione dell’allerta arancione per il 26 e 27 maggio. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con temperature più elevate che potrebbero influire sulla salute pubblica. La situazione è monitorata dal sistema nazionale di allarme, che ha emesso il livello arancione per queste giornate.

Roma, 25 maggio 2026 – Caldo in aumento a Roma, dove il sistema nazionale di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute segnala un peggioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni. Per oggi, 25 maggio 2026, la Capitale è indicata con livello 1, corrispondente alla fase di pre-allerta. La temperatura prevista è di 20 gradi alle 8 e 30 gradi alle 14, con una temperatura massima percepita di 29 gradi. La situazione cambierà da domani. Per martedì 26 maggio è previsto il passaggio al livello 2, con 25 gradi alle 8, 32 gradi alle 14 e una massima percepita di 30 gradi. Lo stesso livello di allerta resterà anche per mercoledì 27 maggio, quando la temperatura sarà ancora di 25 gradi al mattino e 31 gradi alle 14, con una massima percepita di 31 gradi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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