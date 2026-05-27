In Lombardia si registra un picco di ozono dopo i giorni di caldo intenso, con un’allerta gialla in vigore. Le poche zone con aria ancora considerata accettabile si trovano principalmente in aree meno urbanizzate e meno esposte alle fonti di inquinamento. Il forte aumento delle temperature ha accelerato la formazione di ozono, trasformando rapidamente l’aria in pochi giorni. La situazione è monitorata dalle autorità competenti, che invitano alla prudenza.

? Punti chiave Dove si trovano le poche zone con aria ancora accettabile?. Come ha fatto il sole a trasformare l'aria in pochi giorni?. Quali province rischiano il passaggio immediato alla zona rossa?. Perché i progressi sugli inquinanti sono stati annullati dal caldo?.? In Breve Picchi oltre 200 microgrammi a Bergamo, Calusco d'Adda e Moggio in Valsassina.. Soglia di 180 microgrammi superata a Ferno, Monza e Lonato del Garda.. L'esperto Arpa Guido Lanzani spiega il legame tra radiazione solare e ozono.. Livelli sotto i 120 microgrammi solo a Mantova e Bormio.. L’ozono ha superato i 200 microgrammi in tre stazioni di Bergamo, Calusco d’Adda e Moggio in Valsassina dopo l’improvviso picco di calore registrato ieri in Lombardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, picco di ozono dopo il caldo: allerta gialla in regione

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