Magazzini Brancaccio palestra e caffè letterario nei locali sottratti alla mafia e assegnati al liceo Dolci
I locali dei Magazzini Brancaccio, precedentemente confiscati alla criminalità organizzata, sono stati ristrutturati e consegnati al liceo Danilo Dolci. Ora ospitano una palestra e un caffè letterario destinati agli studenti e alla comunità. La struttura, che era sotto sequestro, è stata riqualificata e aperta al pubblico come spazio di aggregazione e cultura. La gestione si rivolge a iniziative di cittadinanza attiva e coinvolgimento civico.
I Magazzini Brancaccio, sottratti alla mafia e assegnati al liceo Danilo Dolci, sono stati ristrutturati e restituiti alla comunità per essere una palestra di cittadinanza attiva. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina (27 maggio 2026) alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Beni confiscati, Palermo capitale: destinati al Comune oltre 1.200 immobili sottratti alla mafia
Un caffè letterario "inclusivo" nel bene confiscato alla camorraIn un bene confiscato alla camorra è stato aperto un caffè letterario che si propone come spazio di inclusione e aggregazione.
Si parla di: Arriva la riforma dell'acqua, addio ai nove carrozzoni provinciali, nasce l'Autorità Idrica siciliana unica e la tariffa media ponderata.
Istruzione, inaugurati i Magazzini Brancaccio al liceo Danilo DolciI Magazzini Brancaccio, sottratti alla mafia e assegnati al liceo Danilo Dolci di Palermo, sono stati ristrutturati e restituiti alla comunità per essere una palestra di cittadinanza attiva. L'inaugur ... msn.com
Palermo, i Magazzini Brancaccio tornano ai giovani: da covo mafioso ad ambienti scolasticiNel cuore di Brancaccio, il quartiere che porta ancora i segni profondi del potere di Cosa Nostra, qualcosa è cambiato. I Magazzini Brancaccio, per anni simbolo del controllo mafioso sul territorio, s ... tecnicadellascuola.it