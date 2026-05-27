Magazzini Brancaccio palestra e caffè letterario nei locali sottratti alla mafia e assegnati al liceo Dolci

Notizia in breve

I locali dei Magazzini Brancaccio, precedentemente confiscati alla criminalità organizzata, sono stati ristrutturati e consegnati al liceo Danilo Dolci. Ora ospitano una palestra e un caffè letterario destinati agli studenti e alla comunità. La struttura, che era sotto sequestro, è stata riqualificata e aperta al pubblico come spazio di aggregazione e cultura. La gestione si rivolge a iniziative di cittadinanza attiva e coinvolgimento civico.