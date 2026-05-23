Beni confiscati Palermo capitale | destinati al Comune oltre 1.200 immobili sottratti alla mafia

A Palermo sono stati destinati al Comune più di 1.200 immobili confiscati alla criminalità organizzata. A livello nazionale, oltre 1.100 Comuni e 7 Città metropolitane gestiscono beni sottratti alla mafia. Questi immobili vengono riutilizzati per finalità sociali e amministrative. La distribuzione riguarda immobili di diversa tipologia e dimensione. La gestione di questi beni è affidata a enti locali e associazioni, con l’obiettivo di favorire il riutilizzo e la riqualificazione.

Sono oltre 1.100 i Comuni italiani destinatari di beni confiscati alla criminalità organizzata, insieme a 7 Città metropolitane coinvolte nella gestione e nel riutilizzo sociale degli immobili sottratti alle mafie. È uno dei dati più significativi elaborati dall’Area Sicurezza e Legalità di Anci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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