Un caffè letterario inclusivo nel bene confiscato alla camorra

In un bene confiscato alla camorra è stato aperto un caffè letterario che si propone come spazio di inclusione e aggregazione. Il locale, nato da un intervento di riqualificazione, mira a offrire un punto di incontro per la comunità e a promuovere iniziative culturali. La struttura si inserisce in un'area precedentemente utilizzata dalla criminalità organizzata, ora riqualificata come spazio pubblico.

Lunedì l'inaugurazione a Villa Literno: l'immobile gestito da associazioni di famiglie con bambini disabili o affetti da disturbo dello spettro autistico Un luogo sottratto alla criminalità organizzata che si trasforma in presidio di inclusione e opportunità per il territorio. È in programma il prossimo 30 marzo alle 16, in via Dei Mille a Villa Literno, l’inaugurazione del Caffè Letterario Inclusivo “Smile”, realizzato nell’ambito delle attività di valorizzazione dei beni confiscati promosse da Agrorinasce. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Campania con un importo complessivo di 150.000 euro. I lavori di riqualificazione sono stati portati a termine dal Comune di Villa Literno, mentre Agrorinasce ha seguito la procedura pubblica per l’individuazione dei soggetti gestori. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Un caffè letterario "inclusivo" nel bene confiscato alla camorra Articoli correlati Museo del Danno, i rifiuti diventano arte nel bene confiscato alla camorraL’iniziativa nasce nel territorio di Castel Volturno - Litorale Domitio, con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’impatto devastante dei... Inaugurato il nuovo Centro di aggregazione giovanile nel bene confiscato alla camorraL’iniziativa, promossa da Agrorinasce, rappresenta il primo tassello di un più ampio percorso di rigenerazione urbana e sociale che punta a... Tutto quello che riguarda caffè letterario Discussioni sull' argomento Caffè Letterario, nuovo appuntamento a Sora; CANDIDATO AUTORE del DECENNIO. Villa Literno, lunedì 30 marzo alle 16 Agrorinasce inaugura il Caffè Letterario Inclusivo SmileVILLA LITERNO (Caserta) – Un luogo sottratto alla criminalità organizzata che si trasforma in presidio di inclusione e opportunità per il territorio. È in programma il prossimo 30 marzo alle ore 16, i ... ecodicaserta.it Caffè letterario e palestra inclusiva, premiate idee studentiUn caffè letterario a scuola, una palestra all'aria aperta con attrezzature sportive inclusive anche per i soggetti disabili e un sistema di irrigazione basato sull'intelligenza artificiale per ... ansa.it Restauro conservativo dell’Antico caffè Tettamanzi, oltre 66mila euro dal ministero della Cultura La Soprintendenza chiarisce l’iter che ha portato all’erogazione del contributo per lo storico caffè letterario di Nuoro - facebook.com facebook “L'ulivo ha una scorza che sa aspettare. L'ulivo non si arrende alle stagioni: si piega, ma resta." — Erri De Luca Al Caffè Letterario ~29-31 Marzo 2026~ Siete Tutti invitati #LaCifraDellUlivo a #SalaLettura x.com