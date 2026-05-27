Maestri della pizza 2026 | al primo posto della classifica di Forbes Italia c'è un milanese

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pizzaiolo di Milano si è posizionato al primo posto nella classifica dei Maestri della Pizza 2026 di Forbes Italia. La lista, recentemente pubblicata, non include napoletani tra i primi tre.

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Forbes Italia ha appena rilasciato la classifica dedicata ai Maestri della Pizza 2026. Niente napoletani in top 3, a spopolare è stato un pizzaiolo milanese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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