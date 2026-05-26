Agroalimentare l’Ammaccata cilentana premiata da Forbes Italia a Napoli | Cristian Santomauro è tra i 35 Maestri della Pizza 2026

Il 25 maggio a Napoli, presso il Gold Tower Lifestyle Hotel, sono stati consegnati i premi ai 35 Maestri della Pizza selezionati da Forbes Italia per il 2026. Tra loro, Cristian Santomauro, proprietario di L’Ammaccata – Antica Pizzeria Cilentana a Casal Velino, nel Cilento. La premiazione ha riconosciuto i professionisti del settore per le loro competenze e contributi nel campo della pizza.

Per il primo anno Forbes Italia premia i migliori 35 Maestri della Pizza in Italia. Lunedì 25 maggio, al Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli, ha ricevuto riconoscimento anche Cristian Santomauro de L’Ammaccat a – Antica Pizzeria Cilentana, a Casal Velino, nel cuore del Cilento.: È un onore aver ricevuto questo premio insieme a tanti colleghi che stimo – commenta Cristian Santomauro – ma la cosa che mi rende più felice è vedere il Cilento emergere sempre più con forza, grazie ai suoi prodotti identitari e ai valori legati alla dieta mediterranea.” L’ammaccata è una particolare tipologia di antica pizza cilentana, lavorata “ammaccando” l’impasto con i polpastrelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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