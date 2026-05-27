Maduro e quei milioni agli amici di Zapatero per recuperare l’oro venezuelano negli Emirati Arabi | spunta il contratto da Caracas

Il regime venezuelano avrebbe stipulato un contratto con un'azienda nelle Isole Vergini per recuperare l’oro depositato negli Emirati Arabi. Secondo documenti emersi, il pagamento previsto sarebbe di diversi milioni di dollari destinati agli amici di un ex presidente del governo spagnolo. Il contratto sarebbe stato firmato da funzionari venezuelani e un intermediario. La notizia si basa su documenti trapelati e non ancora confermati ufficialmente.

Il regime di Nicolàs Maduro avrebbe offerto un compenso multimilionario nelle Isole Vergini alla rete che la Corte Nazionale ritiene essere collegata a José Luis Rodriguez Zapatero, premier spagnolo dal 2004 al 2011 e oggi inquisito in Spagna per organizzazione criminale, falso e traffico di influenze. Lo riporta El Mundo, che ha avuto accesso a un contratto datato dicembre 2020 trovato dalla polizia giudiziaria. L’accordo fu stipulato tra la Banca per lo Sviluppo Economico e Sociale del Venezuela (Bandes), controllata dal regime venezuelano, e l’imprenditore amico di Zaptero Julio Martínez Martínez. In base a questo mandato, Martine coinvolto nell’inchiesta veniva offerta una cospicua commissione qualora fosse riuscito a recuperare fondi negli Emirati Arabi Uniti che Juan Guaidó intendeva controllare. 🔗 Leggi su Open.online

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