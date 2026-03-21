maltempo negli emirati arabi forte acquazzone sferza dubai

Un forte acquazzone ha colpito Dubai, con tuoni e fulmini che hanno attraversato il cielo. Le precipitazioni sono state intense e si prevede che il maltempo continuerà nei prossimi giorni, portando con sé pioggia abbondante e grandinate. La città si è trovata sotto una pioggia torrenziale, senza interruzioni, mentre le previsioni indicano che la situazione rimarrà critica nel breve termine.

Un forte acquazzone si è abbattuto su Dubai, accompagnato da tuoni e fulmini. E maltempo è previsto anche nei prossimi giorni con forti precipitazioni piovose e grandinate. Eventi straordinari per gli Emirati Arabi Uniti, caratterizzati dalla quasi totale assenza di pioggia grazie al clima caldo desertico. È ancora presente però il ricordo delle inondazioni dell’aprile 2024, quando sono caduti 254 millimetri di pioggia in meno di 24 ore, contro una media annuale di circa 95 millimetri. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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