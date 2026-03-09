Venezuela Usa | Arrivati 100 milioni di dollari in oro da Caracas

Gli Stati Uniti hanno concesso una licenza che permette rapporti commerciali con Minerven, la società venezuelana che gestisce l’estrazione dell’oro. Recentemente sono stati inviati 100 milioni di dollari in oro da Caracas agli Stati Uniti. La notizia riguarda l’autorizzazione ufficiale per le operazioni finanziarie tra le due parti e il trasferimento di oro dalla Venezuela.

Gli Stati Uniti hanno rilasciato una licenza che autorizza i rapporti commerciali con Minerven, la società statale venezuelana che si occupa dell’ estrazione dell’oro. Questo è solo l’ultimo segnale da parte dell’amministrazione Trump di voler esercitare un maggiore controllo sulle risorse naturali del Paese sudamericano. “Abbiamo firmato le prime licenze per l’importazione di minerali critici e minerali preziosi. Negli Usa sono arrivati 100 milioni di dollari in oro dal Venezuela. Sono destinati sia a scopi industriali che ad altri usi commerciali”, ha detto a Fox News il segretario dell’Interno statunitense Doug Burgum. “Il Venezuela possiede risorse aurifere per un valore di 100 miliardi di dollari, ma ha anche altri minerali critici, come la bauxite per l’alluminio, di cui abbiamo bisogno per la difesa e per i beni di consumo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

