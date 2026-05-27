Una donna di 92 anni è stata ascoltata in questura insieme alla nipote e alla figlia, in relazione alla morte di una madre e di una figlia avvelenate con ricina. Le due vittime avevano mangiato una torta preparata dalla zia prima di morire. La polizia ha riconvocato i tre soggetti come persone informate sui fatti. La donna di 92 anni ha dichiarato di aver preparato la torta che le vittime avevano consumato.

Nelle ultime ore sono stati riconvocati in questura Gianni Di Vita, sua zia Isa e la figlia Alice, sentiti come persone informate sui fatti che riguardano la morte per avvelenamento dovuto alla ricina di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, rispettivamente mamma e sorella della primogenita. Sarebbe st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Madre e figlia morte avvelenate da ricina, risentita la zia 92enne: "Preparò la torta mangiata dalle vittime prima di morire"

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Madre e figlia morte per avvelenamento da ricina: sentita in questura una zia 92enne

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