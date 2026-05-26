Una donna di 92 anni ha confermato di aver preparato la torta della vigilia. La procura ha disposto analisi supplementari per chiarire il caso di morte sospetta avvelenata con la ricina. La zia ha testimoniato in tribunale, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze. La vicenda è ancora in fase di approfondimento e non ci sono ancora risultati definitivi sulle cause del decesso.

Chi ha avvelenato con la ricina Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, e con cosa. Sono due delle domande a cui gli inquirenti di Campobasso stanno tentando di rispondere per avvicinarsi alla soluzione del giallo di Pietracatella. E mentre iniziano le analisi tecniche sui dispositivi elettronici della famiglia molisana, i magistrati continuano gli interrogatori a tappeto stringendo il cerchio attorno alla famiglia. Tra le persone convocate è comparsa anche l'anziana Isa, la zia 92enne di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Avrebbe preparato lei la torta consumata la vigilia di Natale. Tra i dieci invitati al pasto, però, nessuno era stato male. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte avvelenate con la ricina, sentita anche la zia 92enne: "Ha preparato la torta della vigilia"

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AVVELENATE CON LA RICINA, la zia di Gianni Di Vita replica ai cronisti: È un incidente

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Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la zia di Gianni Di Vita non crede all'omicidio: "Incidente"A Pietracatella sono state trovate due donne decedute a causa di avvelenamento con la ricina.

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Cominciate le operazioni per l'estrazione dei dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati dalla casa di Pietracatella dove vivevano Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi, morte avvelenate con la ricina nel dicembre scorso. #ANSA x.com

Mamma e figlia avvelenate con la ricina, convocata la zia 90enne: Ha preparato la torta della vigilia. Le piste aperteMamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, si apre una nuova pista nel paese del Molise dove Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono morte tra il 27 e il ... ilgazzettino.it

Mamma e figlia avvelenate con la ricina, convocata in Questura la zia 90enne. Ha preparato la torta della vigiliaMamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, si apre una nuova pista ne paese del Molise dove Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono morte tra il 27 e il ... ilmessaggero.it