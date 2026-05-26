Un’indagine è in corso sulla morte di madre e figlia, avvenuta dopo aver consumato una torta la vigilia di Natale. Sono ancora sotto interrogatorio due persone, Gianni e Alice Di Vita. Le autorità stanno verificando se la torta fosse stata contaminata intenzionalmente con ricina, una sostanza altamente tossica. Gli accertamenti riguardano anche eventuali altri coinvolgimenti o motivazioni legate a questa vicenda. La scena del crimine e i campioni di cibo sono stati sottoposti a analisi.

Nuovo capitolo nell’inchiesta sul duplice omicidio di madre e figlia avvelenate con la ricina. Nel pomeriggio di martedì Gianni Di Vita e la figlia Alice sono stati nuovamente convocati negli uffici della Squadra Mobile della questura di Campobasso, diretta da Marco Graziano, per essere ascoltati come persone informate sui fatti nell’ambito delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute a fine dicembre. Gianni Di Vita è arrivato in questura poco dopo le 15.30, entrando da un accesso secondario. Gli investigatori continuano a ricostruire nel dettaglio le ultime giornate trascorse dalle due vittime prima del ricovero all’ ospedale Cardarelli di Campobasso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate con la ricina, sentiti ancora Gianni e Alice Di Vita. Accertamenti su una torta mangiata la vigilia di Natale

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Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni nessuna traccia di ricina»

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