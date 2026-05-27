Madonna di Casaluce cresce l’attesa ad Aversa | il 15 giugno il ritorno della sacra icona

Ad Aversa si aspetta il ritorno della sacra icona di Maria Santissima di Casaluce il 15 giugno, data in cui si apriranno i festeggiamenti per la patrona. La processione rappresenta un momento di grande partecipazione popolare, con la riapparizione della reliquia che si ripete annualmente. La data segna l’avvio delle celebrazioni religiose e delle manifestazioni legate alla devozione locale.

Grande attesa ad Aversa per il ritorno della sacra icona di Maria Santissima di Casaluce, che segna l’inizio dei festeggiamenti in onore della patrona della città. Dopo circa otto mesi trascorsi a Casaluce, la Madonna farà ritorno nella città normanna il prossimo 15 giugno, giorno della traslazione, dove resterà fino al mese di ottobre custodita nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, in via Roma. Reso noto dal Comitato festeggiamenti il programma ufficiale degli appuntamenti religiosi. Tra le novità di quest’anno, il 9 settembre, giorno in cui ricorre la festa di Santa Maria di Casaluce, si terrà una sacra rappresentazione dedicata alle origini e alla storia della Madonna di Casaluce. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Madonna di Casaluce, cresce lattesa ad Aversa: il 15 giugno il ritorno della sacra icona

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