Aversa ritorno alla tradizione per i Fujenti | emoziona l’opera sulla Madonna dell’Arco

Aversa ha assistito a un momento di grande partecipazione durante la festa dedicata alla Madonna dell’Arco, con la tradizionale rappresentazione dei Fujenti. L’evento, che si svolge ogni anno, ha richiamato numerosi fedeli e spettatori, i quali hanno assistito all’opera che celebra questa antica tradizione. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuetudini, coinvolgendo la comunità locale in un momento di forte significato culturale e religioso.

Un ritorno alle radici che ha emozionato fedeli e partecipanti. In occasione della recente festa dei Fujenti, celebrata lunedì scorso, l’Associazione Maria Santissima dell’Arco di via del Popolo, guidata dal presidente Paolo Della Volpe, ha presentato un’opera pittorica che ha colpito i tantissimi devoti. Un’iniziativa che segna una svolta rispetto agli ultimi anni, le rappresentazioni artistiche avevano privilegiato temi più contemporanei come la guerra e la pace. Questa volta, invece, si è tornati a una raffigurazione più identitaria della festa, come non si vedeva da circa vent’anni. Il dipinto, realizzato dall’artista Antonio Laurenza di Caivano, racconta la vera essenza della Madonna dell’Arco: al centro la devozione popolare, con l’altare fedelmente riprodotto come nel santuario originale, circondato dai Fujenti in preghiera. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, ritorno alla tradizione per i Fujenti: emoziona l’opera sulla Madonna dell’Arco Stop alle parenze della Madonna dell’Arco non autorizzate ad Afragola a Pasqua 2026: c’è l’ordinanzaIl Comune di Afragola pubblica l'ordinanza per le processioni della Madonna dell'Arco: ok solo agli eventi autorizzati, stop alle manifestazioni dopo... Madonna del Carmine: restauro e ritorno alla devozioneIl simulacro della Madonna del Carmine ha riacquistato il suo antico splendore nella città di Catanzaro, tornando alla venerazione dei fedeli dopo un... Temi più discussi: Al Nostos Teatro di Aversa approda Pulcinella nella Storia del Re: un viaggio onirico tra Commedia dell’Arte e Teatro di Figura; Aversa, Pulcinella sale sul palco del Nostos Teatro: uno spettacolo tra burattini e identità; La Polacca aversana conquista New York - Radio Studio90 Italia; Aversa-Trentola Ducenta, pubblicata l’opera postuma del grecista Giuseppe Pompella. Aversa, comicità e cultura al Pink House: De Luca, Colella e D’Angiò protagonistiAversa (Caserta) - Un incontro che unisce ironia e identità culturale prende forma al Pink House Cafè, dove martedì 14 aprile, dalle ore 18.30, andrà in scena ... pupia.tv Aversa, Alberto Palmiero candidato ai David di Donatello per miglior esordio alla regiaAversa (Caserta) - Un debutto che rompe gli schemi e conquista subito i riflettori del cinema italiano. Il regista aversano Alberto Palmiero entra tra i ... pupia.tv Sotto lo sguardo di Mister D’Aversa - facebook.com facebook