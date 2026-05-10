In ogni crisi, ci sono figure che si distinguono per presenza costante e azioni concrete, spesso in prima linea. Tra queste, coloro che usano la penna nera rappresentano una categoria riconoscibile. Nel frattempo, si discute di questioni legate alle violenze domestiche e di genere, con alcune sensibilità che chiedono maggior attenzione alle vittime di abusi. La questione delle violenze rimane al centro di molte conversazioni pubbliche e legali.

Che Dio benedica gli alpini. Mio marito è stato sottotenente di complemento degli alpini, per la precisione artigliere da montagna nella divisione Julia. Ho ancora in casa tre cappelli con la piuma, mio figlio ci giocava felice e fiero da bambino. Anni dopo la fine del servizio militare, eravamo già sposati, alcuni dei suoi soldati continuarono a cercarlo. Lo invitarono come testimone di nozze, come padrino di battesimo dei loro figli. Non erano rapporti formali: erano amicizie costruite nella fatica condivisa, nelle marce tra i monti, nelle sere passate dividendo il rancio, spesso integrato con pane, formaggio o qualche pollo comprati con i soldi del sottotenente nelle baite vicine.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Che Dio benedica i nostri uomini con la penna nera

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