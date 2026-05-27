Maddison ha dichiarato che senza l’intervento di De Zerbi, lo Tottenham avrebbe rischiato la retrocessione. Secondo il centrocampista, il tecnico ha cambiato radicalmente l’approccio della squadra in pochi mesi, portando nuove strategie e motivazioni. Ha anche rivelato che nel periodo di crisi lo spogliatoio era attraversato da tensioni e sfiducia tra i giocatori, situazione che si è poi risolta con il cambio di guida tecnica.

? Punti chiave Come ha fatto De Zerbi a invertire la rotta in soli mesi?. Quali dettagli ha rivelato Maddison sulla crisi vissuta nello spogliatoio?. Perché il cambio di allenatore è stato più importante della tattica?. Cosa deve cambiare lo Tottenham per evitare la zona retrocessione?.? In Breve Sostituzione di Igor Tudor a fine marzo per invertire la rotta stagionale.. Salvezza ottenuta con soli due punti di vantaggio nell'ultima giornata.. Tre vittorie conquistate nelle ultime cinque sfide della Premier League.. Squadra ferma al diciassettesimo posto prima dell'intervento di De Zerbi.. James Maddison ha rivelato a Londra che il Tottenham Hotspur avrebbe rischiato seriamente la retrocessione in Championship se non fosse intervenuto Roberto De Zerbi durante la fase conclusiva della stagione di Premier League 2025-26. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maddison: senza De Zerbi lo Tottenham rischiava la retrocessione

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