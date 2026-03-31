De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham | maxi contratto per evitare la retrocessione

Il club ha annunciato l’ingaggio di Roberto De Zerbi come nuovo tecnico, con un contratto di lunga durata. La scelta arriva dopo una serie di risultati deludenti che hanno messo a rischio la posizione in classifica. De Zerbi prende il posto dell’allenatore precedente, ancora senza un incarico ufficiale, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e evitare la retrocessione.

Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: è lui l’uomo scelto dalla società per provare a raggiungere una salvezza che si sta sempre più complicando dopo gli ultimi negativi risultati con Igor Tudor alla guida. Gli Spurs sono infatti a un solo punto dalla zona calda della classifica. Da un ex Serie A a un altro, la società londinese ha deciso di affidare la panchina a De Zerbi, che in Premier League ha lasciato un buon ricordo alla guida del Brighton. Sul piatto gli è stato messo un ingaggio faraonico da circa 14 milioni di euro a stagione, rendendolo uno dei manager più pagati del pianeta e il secondo della Premier League dopo Guardiola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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