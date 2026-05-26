Maddison ha ringraziato l’allenatore per aver evitato un possibile risultato negativo contro il Tottenham. L’attaccante ha sottolineato come le decisioni del tecnico abbiano contribuito a mantenere la squadra in partita e a evitare un risultato deludente. La partita si è conclusa con un risultato positivo, attribuito in parte alle scelte fatte dall’allenatore durante il match. Nessun dettaglio sulle strategie adottate o sui cambi effettuati.

2026-05-25 16:28:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: James Maddison ha elogiato Roberto De Zerbi per aver aiutato il Tottenham a evitare la retrocessione, insistendo che l’arrivo dell’italiano ha evitato un “disastro” durante una stagione caotica per il club del nord di Londra. Gli Spurs si sono assicurati la sopravvivenza in Premier League nell’ultima giornata con una tesa vittoria per 1-0 sull’Everton grazie al gol di Joao Palhinha nel primo tempo. Il risultato ha assicurato che il Tottenham rimanesse sopra le ultime tre nonostante il West Ham avesse battuto il Leeds 3-0 altrove. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Maddison elogia De Zerbi per aver evitato il “disastro” del Tottenham

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