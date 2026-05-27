Moise Kouamé, nato nel 2009, ha ottenuto la sua prima vittoria in un torneo di livello Slam, distinguendosi come il primo della sua classe a riuscirci. La sua performance ha attirato l’attenzione, paragonata a quella di giocatori noti per il loro talento nel calcio. Kouamé si sta facendo notare come uno dei giovani più promettenti nel mondo dello sport, con risultati che fanno parlare di sé nel panorama internazionale.

La risposta di Cilic lascia spazio a ghiotte idee e Moise Kouamé non se lo fa ripetere due volte: il dritto a sventagliare spettina la riga e manda in estasi il pubblico di casa. Il Roland Garros cerca ogni anno i suoi eroi d’Oltralpe e per questa edizione la caccia è già andata a frutto: Moise è diventato il primo classe 2009 a vincere un match a livello Slam. Un altro attestato di maturità per il diciassettenne che quando non colpisce palline divora gare di automobilismo. Sa sfrecciare anche lui, se è vero che la pallina con cui ha chiuso il match contro Cilic gli è valsa una poltrona a ridosso dei primi 250 del mondo. Kouamé... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Macina record, si sente come Mbappè: chi è Moise Kouamé, il 2009 che fa sognare la Francia

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