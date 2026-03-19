Un giovane tennista francese di 17 anni ha vinto la sua prima partita in un torneo Masters 1000, battendo all'esordio un avversario statunitense con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4. Questa vittoria rappresenta un risultato storico, poiché è la prima volta che un atleta nato nel 2009 riesce a conquistare un match di questa categoria. Il match si è svolto a Miami, dove il pubblico ha seguito con interesse l'incontro.

Moise Kouamé cancella provvidenzialmente palle break e scarta regali di compleanno di inaudita dolcezza: la palma di primo 2009 a vincere un match in un Masters 1000, nonchè il più giovane a riuscirci dai tempi di Nadal (nel 2003), nonchè il più giovane in assoluto a regalarsi l'impresa sotto le palme di Miami. Nel torneo che a prescindere segnerà con un cerchietto rosso, d'ora in poi: il francese, 17enne da pochi giorni, ha battuto Svajda all'esordio. I margini di crescita sono logicamente ampi, ma il ragazzo non è comparso certo oggi sui taccuini: a Miami è sbarcato con una wild card dopo che già dall'autunno 2024 era comparso sui giornali per essersi segnalato come il primo 2009 a guadagnare un punto nella classifica Atp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La pietra miliare di Moise Kouamé: il primo 2009 a vincere una partita di un Masters 1000

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