A Rimini su il sipario | c’è Macfrut Una filiera che crea ricchezza

A Rimini si apre la fiera dedicata all’ortofrutta, con partecipanti da diversi Paesi. I padiglioni sono stati aperti ieri, attirando espositori e visitatori interessati alle novità del settore. L’evento si concentra sulla presentazione di prodotti e tecnologie e coinvolge aziende, produttori e operatori del comparto. La manifestazione si svolge in un clima di interesse e confronto tra le varie realtà presenti.

Rimini, 22 aprile 2026 – Da tutto il mondo a Rimini per parlare di ortofrutta. Ieri i padiglioni fieristici con vista sulla riviera romagnola hanno ospitato il taglio del nastro dell’edizione numero 43 di Macfrut, la rassegna internazionale dedicata all’intera filiera, ormai diventata – come certificato pure dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha tagliato il nastro insieme con il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale – il riferimento nazionale per eccellenza del comparto ortofrutticolo. RAVAGLIA 210426 CESENA RIMINI MACFRUT TAGLIO DEL NASTRO CON MINISTRO LOLLOBRIGIDA Un comparto di rilevanza strategica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Rimini su il sipario: c’è Macfrut. “Una filiera che crea ricchezza” Notizie correlate Macfrut 2026, a Rimini la filiera mondiale dell’ortofruttaROMA (ITALPRESS) – La filiera mondiale dell’ortofrutta si dà appuntamento a Macfrut, al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026. Macfrut al via, la filiera mondiale dell’ortofrutta arriva in Fiera: inaugurazione con il ministro LollobrigidaTutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Rimini su il sipario: c’è Macfrut. Una filiera che crea ricchezza; Macfrut, su il sipario; IEG: SI È ALZATO IL SIPARIO SU MIR 2026. LA FIERA DI RIMINI PORTA SUL PALCO IL FUTURO DELL’INTRATTENIMENTO DAL VIVO; Rimini, si alza il sipario su Macfrut: l’ortofrutta è un settore che vale 60 miliardi. Rimini, si alza il sipario su Macfrut: l’ortofrutta è un settore che vale 60 miliardiÈ stato il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 43ª edizione di Macfrut, la ... corriereromagna.it Macfrut, su il siparioBene le presenze dall'estero e focus su export. L’ortofrutta cresce, ma pesano costi, clima e carenza di manodopera. Innovazione e sostegni al centro ... myfruit.it sei di Rimini se ... ® - facebook.com facebook Rimini, sesso in spiaggia in pieno giorno a Pasqua: coppia di turisti denunciata dalla polizia x.com