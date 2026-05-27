A Macerata, alle elezioni comunali, il candidato del centrodestra ha ottenuto 10.054 voti, raggiungendo di un voto il quorum necessario per la vittoria. La differenza tra lui e l'avversario è di dieci voti. Durante lo scrutinio, sono state registrate circa 350 schede nulle. Il centrodestra ha annunciato che presenterà ricorso, concentrando l'attenzione sulle schede nulle e sul conteggio finale. La verifica delle schede rimane in corso.

MACERATA Il numero magico da raggiungere era 10.054, ovvero il 50% dei voti validi (10.053) più uno. Parcaroli nella lunga, lunghissima notte thrilling elettorale si è fermato 10 voti prima, a 10.044, al 49.96%. Il cervellotico caos del lunedì elettorale maceratese è tutto in questi numeri, un pugno di schede che al sindaco uscente sono mancate sul finale per conquistare la vittoria al primo turno senza passare dal ballottaggio con lo sfidante del centrosinistra Gianluca Tittarelli. La tensione Una maratona infinita, dieci ore interminabili con un’altalena di emozioni. Con festeggiamenti che il centrodestra è stato sul punto di avviare e con... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Macerata, si va ai supplementari per 10 voti ma il centrodestra prepara il ricorso: nel mirino 350 schede nulle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,96%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggio. E adesso si va al TarA Macerata, la vittoria al primo turno di Sandro Parcaroli si ferma al 49,96%, rendendo necessario un ballottaggio.

Bosnia Italia 1-1 LIVE: si va ai supplementariNella partita tra Bosnia e Italia, il risultato è di 1-1 dopo i tempi regolamentari, portando la sfida ai supplementari.

Argomenti più discussi: Cingolana e Porto Potenza retrocedono. Academy Civitanovese e Abbadiense tornano in Terza; Prima Categoria: Appignanese ed Elite salve, Castelraimondo e Porto Recanati si giocano la Promozione; Play-off e play-out 2^ Categoria: il programma; Una partita incredibile: l’Adriatica Portorecanati in finale, Montegiorgio in lacrime.