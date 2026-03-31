Bosnia Italia 1-1 LIVE | si va ai supplementari

Nella partita tra Bosnia e Italia, il risultato è di 1-1 dopo i tempi regolamentari, portando la sfida ai supplementari. La gara, valida per la finale playoff per i Mondiali del 2026, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. La sfida si è disputata in un’atmosfera di grande tensione, con entrambe le squadre impegnate a conquistare la qualificazione.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 1-1: sintesi e moviola. SI VA AI SUPPLEMENTARI 80′ GOL TABAKOVIC – Cross dalla destra, Dzeko svetta e trova il miracolo di Donnarumma ma sulla ribattuta Tabakovic insacca da pochi passi. 77′ OCCASIONE DIMARCO – Clamorosa occasione sprecata, con l’esterno dell’Inter che schiaccia troppo il tiro e spara a lato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bosnia Italia 1-1 LIVE: si va ai supplementari Articoli correlati LIVE Bosnia-Italia 1-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: parità dopo 90′, si va ai tempi supplementariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ Fallo di Tabakovic su Gatti 93′ Fallo di Dedic su Calafiori 92′ Cross dalla trequarti di Muharemovic,... Leggi anche: Diretta gol Coppa Italia LIVE: 1-1 in Bologna Lazio, si va ai supplementari Centrale Sport #8: Speciale Nazionale, Serie C (Ravenna e Forlì), Basket e Motori Una selezione di notizie su Bosnia Italia Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'Italia. Live Bosnia-Italia 1-1 dopo i primi 90 minuti: a Zenica si va ai supplementariRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia-Italia 1-1 al 90’: pareggia Tabaković, si va ai tempi supplementariBosnia-Italia si decide ai tempi supplementari: 1-1 al 90’, a Kean risponde Tabaković. Azzurri in dieci dal 41’ per il rosso a Bastoni nel match decisivo per i Mondiali. L’Italia si schiera con la ste ... unionesarda.it Bosnia-Italia 1-1, iniziati i tempi supplementari: dubbi per un fallo di mano di Dzeko sul gol | Segui la diretta - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com