All’ultimo momento, il nome di Belen Rodriguez è stato rimosso dai piani di Mediaset per condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2026. Dopo settimane di rumor che la vedevano come possibile conduttrice, non è più tra i nomi ufficiali. Tra le ipotesi circolate, spunta ora quello di Selvaggia Lucarelli, ma ancora nessuna conferma ufficiale.

Colpo di scena attorno alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2026. Dopo settimane di indiscrezioni che davano ormai per certa la presenza di Belen Rodriguez alla conduzione del reality, il suo nome sarebbe stato escluso all’ultimo momento dai piani Mediaset. Al posto della showgirl argentina, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe ora in pole position Selvaggia Lucarelli. Al momento, però, nessuna delle due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. A lanciare la notizia è stato Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, spiegando che la nuova edizione del reality dovrebbe andare in onda in autunno su Canale 5, con registrazioni previste nelle Filippine a partire da giugno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - L’Isola dei Famosi 2026, indiscrezioni: Belen esclusa all’ultimo, spunta il nome di Selvaggia Lucarelli

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L'Isola dei Famosi 2026 Nuove Indiscrezioni sulla Conduzione

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