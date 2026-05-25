Errore grave la divisione del centrodestra | Di Mauro commenta il vantaggio di Sodano nello scrutinio parziale

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante lo scrutinio parziale ad Agrigento, il candidato è in vantaggio con circa il 40%. Roberto Di Mauro, dal comitato di Dino Alonge, ha commentato che è un errore dividere il centrodestra. I dati indicano un vantaggio consistente, ma non ancora definitivo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui risultati finali o sulle possibili implicazioni.

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“È vero che il candidato è avanti ed è prossimo a una cifra importante come quella del 40%”. Roberto Di Mauro, dal comitato elettorale di Dino Alonge, commenta così i primi dati dello scrutinio ad Agrigento. Il deputato regionale parla di “risultati ancora parziali”, ma riconosce il vantaggio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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