Errore grave la divisione del centrodestra | Di Mauro commenta il vantaggio di Sodano nello scrutinio parziale

Notizia in breve

Durante lo scrutinio parziale ad Agrigento, il candidato è in vantaggio con circa il 40%. Roberto Di Mauro, dal comitato di Dino Alonge, ha commentato che è un errore dividere il centrodestra. I dati indicano un vantaggio consistente, ma non ancora definitivo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui risultati finali o sulle possibili implicazioni.