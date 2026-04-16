La telenovela del centrodestra è finita | Dino Alonge candidato unico di quasi tutti i partiti

Le forze del centrodestra hanno annunciato univocamente la candidatura dell’avvocato Dino Alonge a sindaco di Agrigento nelle prossime elezioni comunali. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa–Grande Sicilia e Udc hanno confermato la propria adesione a questa scelta, rendendo ufficiale la presentazione della candidatura. La decisione mette fine alle trattative e alle discussioni che si sono susseguite nelle settimane precedenti.