La telenovela del centrodestra è finita | Dino Alonge candidato unico di quasi tutti i partiti
Le forze del centrodestra hanno annunciato univocamente la candidatura dell’avvocato Dino Alonge a sindaco di Agrigento nelle prossime elezioni comunali. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa–Grande Sicilia e Udc hanno confermato la propria adesione a questa scelta, rendendo ufficiale la presentazione della candidatura. La decisione mette fine alle trattative e alle discussioni che si sono susseguite nelle settimane precedenti.
Fratelli d'Italia, Forza Italia, Mpa–Grande Sicilia e Udc hanno ufficializzato la candidatura dell'avvocato Dino Alonge a sindaco di Agrigento per le prossime amministrative. Lo hanno annunciato i coordinatori regionali Marcello Caruso (Forza Italia), Luca Sbardella (Fratelli d'Italia), Fabio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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