Il traffico nelle zone alpine potrebbe subire un forte rallentamento nel 2026 a causa di nuovi cantieri previsti. La gestione attuale, frammentata tra diverse autorità, rischia di creare problemi nei collegamenti con la Svizzera. La mancanza di una regia unica potrebbe complicare la pianificazione e la coordinazione dei lavori, con possibili ripercussioni sul turismo e sulla mobilità nella regione.

? Punti chiave Come influenzeranno i cantieri del 2026 il traffico e il turismo?. Perché la gestione frammentata mette a rischio i rapporti con la Svizzera?. Chi dovrà coordinare ANAS, Regione e concessionari per evitare il blocco?. Quali misure chiederà il M5S al Ministero delle Infrastrutture?.? In Breve Inizio lavori gallerie Côte de Sorreley e Signayes previsto per l'11 giugno 2026.. I parlamentari Iaria ed Elisa Pirro sollecitano coordinamento tra ANAS e autorità svizzere.. Cantieri su SS27 e autostrada A5 minacciano flussi turistici e logistica merci.. Interrogazione al Ministero Infrastrutture chiederà dettagli finanziari sul traforo Gran San Bernardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5S: serve una regia nazionale per la viabilità nelle Alpi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

CLIMA E MAR MEDITERRANEO, L'ALLARME DELL'OGS: "IL CALORE SCENDE IN PROFONDITÀ E ALIMENTA I CICLONI. SERVE UNA CABINA DI REGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE"L’Osservatorio Geofisico ha segnalato un aumento delle temperature nel Mar Mediterraneo, che si sta approfondendo e contribuendo alla formazione di...

Infrastrutture, Legacoop benedice la riforma degli aeroporti: "Basta concorrenza, serve una regia"L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato definitivamente una nuova legge regionale che riorganizza la gestione dei quattro aeroporti...

Temi più discussi: Il M5S incalza su Tara, Kyma Ambiente e Arlotta e chiede conto dei 50 milioni mancanti nel Jtf (VIDEO); JTF, Turco attacca il Governo: Taranto rischia un’altra occasione perduta; Il futuro del Ridolfi, incontro del Movimento 5 Stelle: L'auspicio è che la legge regionale porti risultati concreti; Pnrr, Tecnopolo e Giochi: il M5stelle di Taranto chiede chiarezza.

M5s, su Gran San Bernardo e viabilità alpina serve regia nazionaleSul traforo del Gran San Bernardo e sulle gallerie della SS 27 e dell'A5 serve una regia nazionale. Il punto politico è questo: la viabilità alpina non può essere trattata come una somma di emergenze ... ansa.it

Camerae Sanitatis. Quartini (M5S): Autonomia differenziata preannuncia un disastro. Serve una riforma del Titolo VIl deputato pentastellato lancia l’allarme sugli effetti potenzialmente devastanti della riforma Calderoli sul Ssn. Oltre a proporre una revisione costituzionale per riportare la sanità sotto la regia ... quotidianosanita.it