CLIMA E MAR MEDITERRANEO L' ALLARME DELL' OGS | IL CALORE SCENDE IN PROFONDITÀ E ALIMENTA I CICLONI SERVE UNA CABINA DI REGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE

L’Osservatorio Geofisico ha segnalato un aumento delle temperature nel Mar Mediterraneo, che si sta approfondendo e contribuendo alla formazione di cicloni più intensi. Secondo gli esperti, il riscaldamento delle acque marine sta alimentando eventi meteorologici estremi, con possibili conseguenze su larga scala. È stata richiesta la creazione di una cabina di regia nazionale dedicata alla prevenzione di tali fenomeni climatici.

Il Mar Mediterraneo è sempre più caldo, sempre più acido e soggetto a fenomeni meteorologici estremi di devastante intensità. Ma per difendere le coste italiane non bastano più i singoli progetti di ricerca: è urgente istituire una "cabina di regia" istituzionale, simile a quella della Protezione Civile per i terremoti, in grado di trasformare i dati oceanografici in modelli predittivi e allerte tempestive per la gestione dei territori. È questo il forte richiamo emerso oggi dalla sessione curata dall'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) nell'ambito delle Giornate dell'Ambiente di ECOMED. L'ente di ricerca,.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Notizie correlate Leggi anche: Come può diventare il Grattacielo? L’idea dell’imprenditore Paolo Mazzini: “Maxi riqualificazione, serve una cabina di regia” Clima: a rischio centinaia di specie nel Mediterraneo, lo studio di OgsIl riscaldamento del mare sta spingendo molte specie che vivono sui fondali del Mediterraneo a spostarsi verso nord e in acque più profonde. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mare a maggio senza folla: le mete calde da prenotare ora; Estate 2026: dove andare tra Italia, isole e Mediterraneo; Le mete dove andare al mare a maggio (quando non c’è ancora folla); Trapani, preghiera interreligiosa per le vittime dei naufragi nel Mediterraneo. Clima: Mar Mediterraneo sempre più caldo, preoccupano le ondate di calore marineMai così elevata la temperatura del Mediterraneo, il suo surriscaldamento sta causando condizioni meteorologiche estreme non solo in acqua ma anche sulla terraferma L'estate dei record del clima ... it.euronews.com Una pentola a pressione: il Mar Mediterraneo supera i +5°C oltre la mediaIl Mediterraneo caldo più che mai: soprattutto nel Mar Tirreno, nel bacino del Mediterraneo orientale e nel Mar delle Baleari, le acque – in questo momento – sono alquanto bollenti, considerando che ... greenme.it G7 Ambiente a Parigi: focus su biodiversità e oceani, ma il clima resta fuori - facebook.com facebook