Venerdì pomeriggio, i ministri hanno firmato un documento importante. Ora, la Corte dei Conti deve esaminare e approvare la procedura in tempi rapidi. La fase successiva prevede un rapido scrutinio delle parti coinvolte, con l’obiettivo di rispettare i tempi stabiliti. La decisione definitiva dipenderà dall’esame della Corte, che dovrà concludere l’iter senza ritardi.

La firma dei ministri è arrivata venerdì pomeriggio. Ora la partita più importante si gioca davanti alla Corte dei Conti. E da Monza parte un appello chiaro: accelerare. Perché il tempo, assicurano gli attivisti di Hq Monza, rischia di trasformarsi nel nemico principale della metropolitana M5 verso il capoluogo brianzolo. L’associazione ha comunicato ieri che il decreto interministeriale Mit-Mef con la copertura integrale del finanziamento dell’opera (con i 576 milioni di extracosti) è stato firmato dai ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti ed è ora all’esame della magistratura contabile per la verifica preventiva di legittimità. Le firme sono arrivate all’indomani dell’approvazione in Conferenza Stato-Regioni, considerata il vero passaggio politico finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - M5, i tempi sono serrati: "La Corte dei Conti ora deve accelerare"

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