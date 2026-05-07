Bus elettrici Romeo | Pnrr attuato nei tempi rilievi della Corte dei conti solo sull’allineamento dei dati
Il rappresentante comunale ha dichiarato che i rilievi della Corte dei Conti riguardano esclusivamente l’allineamento dei dati e della documentazione nel sistema di monitoraggio del Pnrr con lo stato reale della procedura di acquisto dei bus elettrici. Secondo quanto comunicato, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato attuato nei tempi previsti. Il Consiglio comunale riceverà le informazioni ufficiali nei prossimi giorni.
"I rilievi della Corte dei Conti di cui il Consiglio comunale prenderà atto nei prossimi giorni riguardano esclusivamente l’allineamento dei dati e della documentazione presenti sul sistema di monitoraggio (ReGiS) del Pnrr con il reale stato di avanzamento della procedura per l’acquisto dei bus.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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