Bus elettrici Romeo | Pnrr attuato nei tempi rilievi della Corte dei conti solo sull’allineamento dei dati

Il rappresentante comunale ha dichiarato che i rilievi della Corte dei Conti riguardano esclusivamente l’allineamento dei dati e della documentazione nel sistema di monitoraggio del Pnrr con lo stato reale della procedura di acquisto dei bus elettrici. Secondo quanto comunicato, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato attuato nei tempi previsti. Il Consiglio comunale riceverà le informazioni ufficiali nei prossimi giorni.