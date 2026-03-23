Devastati dal dolore Cinema in lutto l’attore è morto a 28 anni

La notizia ha iniziato a circolare nelle ultime ore, lasciando sgomenti fan e addetti ai lavori di un settore già segnato da numerosi lutti recenti. Un giovane attore è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in circostanze che al momento restano ancora poco chiare. A rendere pubblica la scomparsa è stato il suo compagno, Kobe Marsh — noto nell’industria cinematografica per adulti con lo pseudonimo di Cyrus Stark — che ha scelto un messaggio diretto e carico di dolore per comunicare quanto accaduto. Attraverso il profilo Twitter del partner, Marsh ha scritto: “È con il cuore pesante che vi comunico la scomparsa del mio fidanzato e migliore amico Seth. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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