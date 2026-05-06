Evaristo Beccalossi, ex calciatore noto per aver giocato con l’Inter, è deceduto a 69 anni nella sua città natale, Brescia. Era ricoverato presso l’ospedale Poliambulanza. La notizia della sua morte è stata confermata dalle fonti ufficiali. Beccalossi aveva avuto una lunga carriera nel calcio, principalmente nel campionato italiano.

L'ex beniamino dei tifosi di Inter e Brescia aveva 69 anni. Poco più di un anno fa era stato colpito da un malore e non si era più ripreso È morto Evaristo Beccalossi. L’ex calciatore dell’Inter si è spento nella sua città natale, Brescia, dove era ricoverato nell’istituto ospedaliero Poliambulanza. Tra pochi giorni, il 12 maggio, avrebbe compiuto 70 anni. Nel gennaio 2025 Beccalossi era stato colpito da un’emorragia cerebrale, a cui erano seguite lunghe settimane di coma. Nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2026 il suo cuore ha smesso di battere. Gli appassionati di calcio che hanno più di 50 anni lo ricordano come un centrocampista di fantasia.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Calcio in lutto: è morto a 69 anni Evaristo Beccalossi

Notizie correlate

Morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell’Inter(Adnkronos) – Calcio in lutto: è morto oggi, mercoledì 6 maggio, Evaristo Beccalossi.

Morto Evaristo Beccalossi. La bandiera dell'Inter aveva 69 anniÈ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Calcio in lutto: è morto Evaristo Beccalossi. L'ex Inter aveva 69 anni; Addio Evaristo: l'Inter e il calcio piangono la scomparsa di Beccalossi; Il mondo del calcio in lutto: è morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter; Calcio in lutto, è morto Evaristo Beccalossi: addio a una delle leggende dell'Inter.

Calcio in lutto: è morto a 69 anni Evaristo BeccalossiÈ morto Evaristo Beccalossi. L’ex calciatore dell’Inter si è spento nella sua città natale, Brescia, dove era ricoverato nell’istituto ospedaliero Poliambulanza. Tra pochi giorni, il 12 maggio, ... tpi.it

Lutto nel mondo del calcio: è morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell’InterInter in lutto, si è spento a 69 anni Evaristo Beccalossi , indimenticabile numero dieci nerazzurro. L'ex calciatore è morto stanotte alla Poliambulanza di Bres ... sportface.it

“Ciao Becca”: il cordoglio dell’Inter per Evaristo Beccalossi x.com

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi - facebook.com facebook