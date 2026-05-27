Lusciano imponente bonifica a Lusciano | fatti brillare numerosi residuati bellici

Notizia in breve

Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno terminato le operazioni di bonifica a Lusciano, che sono durate più di due anni e mezzo. Durante le attività sono stati individuati e fatti brillare numerosi residuati bellici. La bonifica ha riguardato un’area di quattro ettari. Le operazioni sono state condotte in modo sicuro e sono state concluse senza incidenti.