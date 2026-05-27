Lusciano imponente bonifica a Lusciano | fatti brillare numerosi residuati bellici
Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno terminato le operazioni di bonifica a Lusciano, che sono durate più di due anni e mezzo. Durante le attività sono stati individuati e fatti brillare numerosi residuati bellici. La bonifica ha riguardato un’area di quattro ettari. Le operazioni sono state condotte in modo sicuro e sono state concluse senza incidenti.
Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno concluso, dopo oltre 2 anni e mezzo, le complesse attività di bonifica di 4.483 ordigni risalenti alla seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel corso di alcuni lavori nel Comune di Lusciano, in provincia di Caserta. Le operazioni, iniziate nell’ottobre del 2023, hanno visto impegnati ininterrottamente gli artificieri del 21° reggimento genio guastatori in stretta sinergia con la Prefettura e le istituzioni coinvolte, per garantire la sicurezza della cittadinanza e la messa in sicurezza dell’intera area interessata. L’intervento, caratterizzato da elevata complessità tecnica e da un costante... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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