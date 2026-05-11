Lusciano rinvenuta e restituita al proprietario l’auto rubata poche ore prima

Un’auto rubata poche ore prima è stata ritrovata dagli agenti della Polizia Provinciale di Caserta lungo la Strada Provinciale 335 nel territorio di Lusciano. Gli agenti hanno individuato e recuperato il veicolo, che è stato successivamente restituito al proprietario. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità del ritrovamento o sull’identità del proprietario.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Un’autovettura rubata nelle ore precedenti è stata rinvenuta dagli agenti della Polizia Provinciale di Caserta lungo la Strada Provinciale 335, nel territorio del comune di Lusciano. Si tratta di un’Alfa Romeo MiTo recuperata nel corso delle attività di controllo del territorio svolte dalla Polizia Provinciale, coordinata dal comandante Biagio Chiariello. Il veicolo, sottratto poche ore prima, è stato individuato e recuperato grazie al tempestivo intervento degli agenti impegnati nelle ordinarie attività di vigilanza sul territorio provinciale. Dopo gli accertamenti di rito, l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, residente a Caserta.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lusciano, rinvenuta e restituita al proprietario l’auto rubata poche ore prima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Auto rubata ritrovata dalla polizia provinciale e restituita al proprietarioUn’auto rubata nelle ore precedenti è stata rinvenuta e recuperata lungo la Strada Provinciale 335, nel territorio di Lusciano, grazie all’intervento... Leggi anche: Auto rubata nel casertano ritrovata dai carabinieri dopo poche ore