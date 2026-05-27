Tre squadre cercano di ottenere Urbinati come allenatore. In serie D, confermato Marco Giuliodori e Giuseppe Magi. In Eccellenza, restano Mariani a Urbino, Pazzaglia a Fermignano e Manfredini a Lunano. Per il Fano, ancora da definire il nome del nuovo mister. L’Urbania punta a riprendersi Pagliardini.

In serie D confermati i tecnici Marco Giuliodori (Fossombrone) e Giuseppe Magi (K Sport). In Eccellenza confermati i tecnici Mariani a Urbino, Pazzaglia a Fermignano, Manfredini a Lunano, c’è rimasto di conoscere solo il mister del Fano. In Promozione il Gabicce Gradara ha scelto Lazzaro Gaudenzi, il Villa San Martino ha rinnovato con mister Matteo Crisantemi. Il Tavullia-Valfoglia, ha comunicato ieri che Claudio Cicerchia non sarà più l’allenatore della prima squadra. "A Claudio – scrive la società – va un grande in bocca al lupo per il suo futuro sportivo e personale e i più grandi ringraziamenti per la stagione conclusa". Alla Falco Acqualagna rimarrà mister Emiliano Cappelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Urbania vuole riprendersi Pagliardini. Corsa a tre per avere Urbinati in panchina

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