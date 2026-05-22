Omiccioli e Mariotti in corsa per l’Urbania

L'Urbino ha comunicato ufficialmente la conferma di Nico Mariani come allenatore della prima squadra per la stagione 2026-2027. La società, guidata dal presidente Lucarini, ha reso noto questo rinnovo senza specificare ulteriori dettagli. Nel frattempo, Omiccioli e Mariotti sono in corsa per una possibile candidatura, anche se non è stato ancora annunciato alcun dettaglio ufficiale riguardo alle loro eventuali nomine. La squadra si prepara così a ripartire con un nuovo ciclo.

L’Urbino riparte da mister Nico Mariani. "La società è lieta di annunciare – fa sapere il club del presidente Lucarini – la conferma di mister Nico Mariani alla guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2026-2027. Una scelta di continuità, identità e ambizione, maturata al termine di un percorso importante che ha visto il gruppo crescere dentro e fuori dal campo. Passione, lavoro, appartenenza e voglia di migliorarsi ancora, sono questi i presupposti per la nuova stagione. Con tali valori ripartiremo per scrivere un nuovo capitolo della nostra storia. Con entusiasmo e determinazione, insieme al mister siamo già al lavoro per programmare il futuro e affrontare una nuova stagione con l’orgoglio di rappresentare la città di Urbino e i nostri colori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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