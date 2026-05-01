La decisione sulla posizione di allenatore della Fiorentina si sta avviando a una fase di scelta, con tre nomi principali sul tavolo della dirigenza. Tra i candidati ci sono Sarri, Grosso e Vanoli, i tre allenatori valutati come possibili future guide della squadra. La società sta analizzando le opzioni per definire il prossimo passo. La scelta dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Allenatore Fiorentina, è già partita la corsa alla panchina: Sarri, Grosso e Vanoli i tre nomi in lizza

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