Dutton Ranch | i protagonisti arrivano in Texas nel trailer dello spinoff di Yellowstone

Paramount+ ha diffuso le prime immagini della nuova serie spin-off di Yellowstone, intitolata Dutton Ranch, che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 15 maggio. La serie vede protagonisti i personaggi principali ambientati in Texas, e le immagini mostrano alcune scene inedite e momenti dei personaggi. La prima stagione della serie sarà composta da un certo numero di episodi, pronti a essere distribuiti nelle prossime settimane.

Paramount+ ha condiviso nuove immagini in anteprima della serie che arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal 15 maggio. Il 15 maggio debutterà su Paramount+, con i primi due episodi, la nuova serie Dutton Ranch, lo spinoff di Yellowstone con star Kelly Reilly e Cole Hauser di cui è stato condiviso un trailer inedito. Il progetto seguirà i personaggi di Beth e Rip dopo gli eventi raccontati nello show originale prodotto da Taylor Sheridan, mostrando come proseguirà la loro vita dopo aver preso un'importante scelta. Cosa mostra il trailer di Dutton Ranch Nelle puntate della prima stagione di Dutton Ranch si racconterà quello che accade quando i protagonisti arrivano a Rio Paloma, in Tezas.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dutton Ranch: i protagonisti arrivano in Texas nel trailer dello spinoff di Yellowstone Notizie correlate Leggi anche: Dutton Ranch: il trailer ufficiale svela il nuovo destino di Beth e Rip nel cuore del Texas Yellowstone: lo spinoff su Rip e Beth ha ora un trailer e una data di uscitaParamount+ ha condiviso le prime immagini e anticipazioni su Dutton Ranch, spinoff dedicato ai personaggi di Kelly Reilly e Cole Hauser. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Yellowstone: Dutton Ranch, lo showrunner licenziato a pochi giorni dalla premiere!; Paramount+ maggio 2026: serie e film, da 'Dutton Ranch' a 'M.I.A.'; Tempesta nel Taylor Sheridan-verse: lo showrunner di Dutton Ranch lascia la serie; Paramount+: tutti i film e le serie TV di maggio 2026. Dutton Ranch: i protagonisti arrivano in Texas nel trailer dello spinoff di YellowstoneParamount+ ha condiviso nuove immagini in anteprima della serie che arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal 15 maggio. movieplayer.it Dutton Ranch, si torna nel west di Yellowstone con il trailer del nuovo spin-offIl nuovo spin-off di Yellowstone debutta a maggio su Paramount+ tra tensioni, rivalità e un clima già infuocato, promettendo azione e colpi di scena. serial.everyeye.it BREAKING NEWS #ParamountPlus ha rilasciato il trailer completo per lo spin-off di “Yellowstone” intitolato “#DuttonRanch,” che debutterà con i suoi primi due episodi il 15 maggio su Paramount+ Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser) si stanno am - facebook.com facebook Dutton Ranch, il teaser trailer e le prime immagini dello spin-off di Yellowstone I Sky TG24 x.com