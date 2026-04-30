Maggio su Paramount+ | l’universo Dutton si espande con Dutton Ranch e torna il noir di MIA

A maggio, la piattaforma Paramount+ offre un palinsesto che include nuovi episodi di “Dutton Ranch”, uno spin-off dell’universo Dutton, e il ritorno del film noir “M.I.A.”. La selezione comprende anche serie western moderne, crime e programmi per famiglie, puntando a soddisfare diversi tipi di pubblico con produzioni di vario genere. La programmazione si presenta come una proposta ricca di contenuti per gli amanti dell’intrattenimento.

Il mese di maggio su Paramount+ si preannuncia ricco di adrenalina e grandi ritorni, con un’offerta che spazia dal western moderno al crime contemporaneo, fino a titoli cult per tutta la famiglia. L’evento più atteso è senza dubbio il debutto di Dutton Ranch, disponibile dal 15 maggio. Lo spin-off segue due dei volti più amati di Yellowstone, Beth e Rip (Kelly Reilly e Cole Hauser), nel loro tentativo di ricominciare una nuova vita in Texas. La serie, composta da 9 episodi, vede l’ingresso nel cast della cantautrice Morgan Wade al suo debutto recitativo nel ruolo di Carol, una barista che “vede tutto”. Accanto ai protagonisti troveremo nomi del calibro di Annette Bening, Ed Harris e Jai Courtney.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Maggio su Paramount+: l’universo Dutton si espande con “Dutton Ranch” e torna il noir di “M.I.A.”

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