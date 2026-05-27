L’Università di Foggia protagonista della competizione pugliese JA Italia

Da foggiatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la prima volta, i Campionati di Imprenditorialità di JA Italia si sono svolti a Foggia, coinvolgendo giovani in attività di innovazione e orientamento. La città ha ospitato l'evento, che ha visto partecipare studenti e giovani imprenditori provenienti dalla regione. La manifestazione ha rappresentato un'occasione per promuovere l’imprenditorialità tra i giovani e favorire il loro protagonismo nel settore.

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Per la prima volta i Campionati di Imprenditorialità organizzati da JA Italia hanno fatto tappa a Foggia, trasformando la città in un grande laboratorio di innovazione, orientamento e protagonismo giovanile. Accanto alla Camera di Commercio di Foggia, protagonista della prima giornata dell’11. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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L'Università degli Studi di Foggia

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