L’Università di Foggia protagonista della competizione pugliese JA Italia

Notizia in breve

Per la prima volta, i Campionati di Imprenditorialità di JA Italia si sono svolti a Foggia, coinvolgendo giovani in attività di innovazione e orientamento. La città ha ospitato l'evento, che ha visto partecipare studenti e giovani imprenditori provenienti dalla regione. La manifestazione ha rappresentato un'occasione per promuovere l’imprenditorialità tra i giovani e favorire il loro protagonismo nel settore.