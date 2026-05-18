Il 19 maggio 2026, a Benevento, si terrà la Competizione Territoriale della Campania organizzata da Junior Achievement Italia. L'evento rappresenta una fase del percorso che porta ai Campionati di Imprenditorialità nazionali. La competizione coinvolge giovani imprenditori e studenti della regione, con l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità giovanile. La partecipazione è coordinata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’appuntamento si inserisce nell’ambito di iniziative dedicate allo sviluppo di competenze imprenditoriali tra i giovani.

Tempo di lettura: 4 minuti Il 19 maggio 2026, si svolge a Benevento la Competizione Territoriale Campania 2026 di Junior Achievement Italia, tappa del percorso che conduce ai Campionati di Imprenditorialità nazionali, realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Alla Competizione partecipano 120 studenti e studentesse provenienti da 6 Istituti secondari della Regione – da Napoli a Caivano, da Benevento ad Angri – con 12 mini-imprese sviluppate attraverso Impresa in Azione, il programma di educazione all’imprenditorialità nella scuola secondaria di secondo grado che nel corso dell’intero anno scolastico ha coinvolto oltre 200 partecipanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, imprenditorialità giovanile protagonista della Competizione Territoriale di Junior Achievement Italia

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