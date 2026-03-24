Università di Pavia protagonista al Business forum Italia-Uzbekistan

L’Università di Pavia ha partecipato al Business forum Italia-Uzbekistan tenutosi a Tashkent. L’evento si è svolto il 24 marzo 2026 e ha coinvolto rappresentanti istituzionali e imprenditori di entrambi i paesi. Durante l’incontro sono state presentate iniziative di collaborazione e progetti condivisi tra le parti. La partecipazione dell’ateneo pavese si inserisce in un quadro di rafforzamento delle relazioni tra Italia e Uzbekistan nel settore accademico e commerciale.

Pavia, 24 marzo 2026 – L’Università di Pavia è stata protagonista a Tashkent durante il Business forum Italia -Uzbekistan promosso dal ministro Francesco Lollobrigida e coordinato dal ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in sinergia con l’Agenzia Ice, a sicurezza alimentare, la resilienza climatica e lo sviluppo sostenibile sono al centro dell’intesa siglata a in cui il sistema universitario italiano ha segnato una tappa di rilievo nel rafforzamento dei rapporti accademici con l’Asia centrale. L’iniziativa ha visto la partecipazione di una delegazione di alto profilo composta dalle università di Pisa, Torino, Pavia, Viterbo, Bari e dall’Università del Piemonte Orientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Università di Pavia protagonista al Business forum Italia-Uzbekistan Articoli correlati Il Liceo "Don Tonino Bello" di Copertino ospita i docenti dell'University of Business and science - tashkent dell’UzbekistanCOPERTINO - Nei giorni dal 14 al 16 gennaio, il Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino ospita una delegazione di docenti dell'University of Business... Accordo tra la d'Annunzio e l'università in Uzbekistan: nasce il polo internazionale di San SalvoL'apertura, dal prossimo anno accademico, di un nuovo polo didattico internazionale presso la sede della “d’Annunzio” a San Salvo, dedicato ai temi... Una selezione di notizie su Università di Pavia protagonista al... Temi più discussi: Pavia apre le porte dell’Ateneo: il 20 marzo torna Università svelate 2026; Il mondo della ricerca scientifica pavese in dialogo con Fondazione Cariplo; Addio al prof.Colombo, al San Matteo fu pioniere della scuola di chirurgia; Bulbose in fiore. Pavia: Plastic Free e Università insieme per la Giornata Mondiale dell’AcquaIn occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, celebrata ieri domenica 22 marzo, Plastic Free Onlus ha partecipato a Pavia a un’importante iniziativa dedicata alla tutela dei corsi d’acqua peri-urba ... ticinonotizie.it L’Università di Pavia si svela ai cittadini: il 20 marzo le visite guidatePavia. PAVIA. Venerdì 20 marzo 2026 la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane promuove con il patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca, Università svelate 2026, la t ... laprovinciapavese.gelocal.it Università degli Studi di Pavia - facebook.com facebook Dal 8 all’11 aprile 2026, #Pavia si trasforma in una piattaforma di dialogo e scoperta con la prima edizione della #PaviaInnovationWeek diretta da Massimo Sideri, inviato ed editorialista del @Corriere #unipv è tra i promotori dell'iniziativa. Info x.com