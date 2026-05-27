L’Union Brescia ha sconfitto la Salernitana 2-0, guadagnando l’accesso alla finale dei playoff di Serie C. La vittoria consente alla squadra di qualificarsi per la finale che determina la promozione in Serie B. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore del Brescia. La finale si giocherà tra le due squadre che si sono affrontate in questa fase.

Brescia, 27 maggio 2026 – L’ Union Brescia batte la Salernitana 2-0 e si assicura il diritto a giocare la finale play off di serie C. La sfida si apre nel migliore dei modi per i 15.718 tifosi (record stagionale) che affollano il “Rigamonti”. Partenza in discesa. In effetti non sono ancora trascorsi 60” che la squadra di Corini è già in vantaggio. Lamesta riesce ad andare sul fondo e a crossare verso il centro dell’area amaranto, dove Donnarumma e Golemic si scontrano e consentono a Crespi di appoggiare in rete la palla vagante. I biancazzurri, dunque, ripartono subito da dove avevano finito all’Arechi, con il gol del ventunenne attaccante romano che scombussola i piani degli ospiti, che si innervosiscono e non riescono ad orchestrare una reazione efficace. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Union Brescia stende la Salernitana e stacca il biglietto per la finale che vale la serie B

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