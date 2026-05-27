L’Union Brescia stende la Salernitana e stacca il biglietto per la finale che vale la serie B

Da sport.quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Union Brescia ha sconfitto la Salernitana 2-0, guadagnando l’accesso alla finale dei playoff di Serie C. La vittoria consente alla squadra di qualificarsi per la finale che determina la promozione in Serie B. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore del Brescia. La finale si giocherà tra le due squadre che si sono affrontate in questa fase.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Brescia, 27 maggio 2026 – L’ Union Brescia batte la Salernitana 2-0 e si assicura il diritto a giocare la finale play off di serie C. La sfida si apre nel migliore dei modi per i 15.718 tifosi (record stagionale) che affollano il “Rigamonti”. Partenza in discesa. In effetti non sono ancora trascorsi 60” che la squadra di Corini è già in vantaggio. Lamesta riesce ad andare sul fondo e a crossare verso il centro dell’area amaranto, dove Donnarumma e Golemic si scontrano e consentono a Crespi di appoggiare in rete la palla vagante. I biancazzurri, dunque, ripartono subito da dove avevano finito all’Arechi, con il gol del ventunenne attaccante romano che scombussola i piani degli ospiti, che si innervosiscono e non riescono ad orchestrare una reazione efficace. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217union brescia stende la salernitana e stacca il biglietto per la finale che vale la serie b
© Sport.quotidiano.net - L’Union Brescia stende la Salernitana e stacca il biglietto per la finale che vale la serie B
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Union Brescia-Salernitana, in palio la finale playoff per andare in serie B: il pronosticoLa partita di ritorno tra Brescia e Salernitana si gioca al Rigamonti, dopo che all’andata si è conclusa con un pareggio 1-1, segnato da un gol di...

Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani con Salernitana e Catania. Serie B: la finale playoff è Monza-CatanzaroNella giornata dei playoff di calcio di serie C, l'Ascoli si è imposto 1-0 sul Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 con il Casarano.

Temi più discussi: Cinico, maturo e letale: il Brescia stende il Renate e prenota un posto tra le migliori d'Italia; Impresa Union Brescia: 3-0 al Casarano e semifinale vicina; Union Brescia-Casarano 0-0: il tabellino; Serie C, andata play off: vince solo l'Union Brescia: pari senza reti a Salerno e Potenza.

union brescia l union brescia stendeL’Union Brescia stende la Salernitana e stacca il biglietto per la finale che vale la serie BIn effetti non sono ancora trascorsi 60 che la squadra di Corini è già in vantaggio. Lamesta riesce ad andare sul fondo e a crossare verso il centro dell’area amaranto, dove Donnarumma e Golemic si s ... sport.quotidiano.net

union brescia l union brescia stendeBrescia da brividi: l’Union vola in finale playoff, il Rigamonti esplode di gioiaCrespi accende la notte biancazzurra, Vido la chiude: Salernitana ko davanti a 16mila cuori Un Rigamonti così non si vedeva da anni. Sedicimila anime bianca ... elivebrescia.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web