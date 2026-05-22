Milan Cardinale blinda Allegri | pronti i piani per il futuro

Il Milan si prepara a prendere decisioni importanti nelle prossime quarantotto ore, con attenzione sia alle partite in programma che alle questioni di carattere manageriale. La dirigenza ha elaborato piani per il futuro dell’allenatore e della squadra, mentre i protagonisti sul campo si preparano agli impegni imminenti. La situazione attuale vede un’attenzione particolare sulla stabilità della rosa e sulla strategia da adottare per le prossime stagioni. Le scelte verranno comunicate nelle prossime ore, in attesa di eventuali annunci ufficiali.

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Il futuro del Milan si decide nelle prossime quarantotto ore, sia sul rettangolo verde che dietro la scrivania. Il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, salvo imprevisti dell’ultima ora, sarà presente domenica sera sulle tribune di San Siro per assistere dal vivo alla sfida decisiva contro il Cagliari, un match che mette in palio l’accesso alla prossima Champions League. Si tratta di una presenza consecutiva per il numero uno di RedBird, reduce dalla trasferta di Genova, volta a manifestare la massima vicinanza al gruppo in questo cruciale finale di stagione. L’obiettivo del manager statunitense è quello di insediarsi a Milano per guidare in prima persona i vertici societari programmati a partire da lunedì mattina, quando verranno delineati i piani industriali e sportivi del club sulla base del verdetto emesso dal campo. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Cardinale blinda Allegri: pronti i piani per il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Milan, la svolta di Cardinale: prende Goretzka, blinda Allegri e in società... Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cardinale blinda Allegri e lancia la rimontona Milan”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026. Cardinale blinda Allegri e punta Goretzka, La Gazzetta dello Sport: Svolta MilanLa prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport è in gran parte dedicata al nuovo corso del Milan. Il titolo Svolta Milan domina la copertina e racconta la rivoluzione che il club rossonero stare ... tuttomercatoweb.com Milan, adesso tocca a Cardinale: un colpo di mercato per convincere AllegriIl futuro del Milan sembra essere indirizzato verso Max Allegri, e Cardinale che è pronto ad incontrare l’allenatore per ribadire la fiducia. spaziomilan.it