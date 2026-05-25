Il crollo del Milan è un fallimento totale | dalle colpe di Cardinale all’esonero di Allegri si salva solo il Cagliari

Il Milan ha chiuso il campionato al quinto posto, fallendo l'accesso alla Champions League. La sconfitta contro il Cagliari ha sancito definitivamente questa esclusione. La stagione è stata segnata anche da discussioni interne, tra cui le responsabilità del presidente e l’esonero dell’allenatore. Solo il Cagliari non ha subito conseguenze di questa portata tra le squadre coinvolte in questa fase del torneo.

Il Milan ha fallito ufficialmente l’accesso alla prossima Champions League dopo aver concluso il campionato al quinto posto in classifica, un verdetto sportivo insoddisfacente maturato in modo definitivo in seguito alla sconfitta incassata contro il Cagliari. Come analizzato in un editoriale pubblicato oggi, lunedì 25 maggio 2026, dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il disastro sportivo del club rossonero cancella l’ottimo rendimento palesato nella prima parte della stagione e configura una responsabilità collettiva che coinvolge ogni livello della struttura societaria, partendo dalla proprietà fino ad arrivare alla dirigenza, alla guida tecnica e ai calciatori scesi in campo nelle sfide decisive. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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MILAN-CAGLIARI 1-2... CHE VERGOGNA! CARDINALE, ADESSO NON HAI PIÙ ALIBI!

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