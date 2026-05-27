Lungo Lario Trieste Svolta Civica attacca il Comune | Affidamento dei lavori da chiarire
Svolta Civica ha presentato una mozione chiedendo chiarimenti sulla procedura adottata dal Comune di Como per l’affidamento dei lavori di riqualificazione lungo Lungo Lario Trieste. Il consigliere comunale Vittorio Nessi ha evidenziato la necessità di approfondire le modalità di assegnazione dell’appalto nel tratto interessato. La richiesta si inserisce in un più ampio confronto politico circa la gestione del progetto di riqualificazione nel centro cittadino.
Nuovo scontro politico sul progetto di riqualificazione del Lungo Lario Trieste. Il consigliere comunale Vittorio Nessi di Svolta Civica ha infatti presentato una mozione con cui chiede chiarimenti sulla procedura utilizzata dal Comune di Como per affidare i lavori relativi al tratto compreso tra. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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